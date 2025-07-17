Сколько налогов нужно заплатить за продажу автомобиля?
В случае продажи легкового автомобиля доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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Также цены определяется согласно среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной согласно закону. Если физическое лицо решило продать впервые за год, то тогда сумма не облагается налогом.
Однако за второй продажа следует уплатить 5%, а за третью и более – 18%. Кроме того, доход от подобных операций облагается военным сбором.
Напомним! С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5 %.
Что делать, если налоги не были уплачены?
Если человек продал авто, и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то он обязан до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства. А до 1 августа следует уплатить определенные налоговые обязательства.