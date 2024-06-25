Завдяки новим санкціям від ЄС: Фінляндія відмовляється від зрідженого газу з Росії

Компанія Gasum у 2022 році припинила імпорт трубопровідного газу з Росії. Однак продовжила закуповувати зріджений природний газ через необхідність виконання контрактних зобов'язань.

Припинення імпорту російського газу

Фінська компанія оголосила, що з 26 липня вони повністю припиняють імпорт газу з Російської Федерації. До цього, за словами компанії, вони не могли раніше розірвати угоду з "Газпромом".

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Нині ж вони використають "форс-мажор" для припинення закупівель та імпорту завдяки санкціям ЄС. А все тому, що 24 червня 2024 року Європейський союз остаточно схвалив 14 пакет санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт рідкого газу через термінали, що не підключені до газової мережі ЄС.

Санкції ЄС не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпром Експортом", але є форс-мажором для закупівлі або імпорту російського СПГ через offgrid-термінали. Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і з 26 липня не закуповуватиме та не імпортуватиме російський LNG,

– оголосила компанія.

Річ у тім, що угода між Gasum і російським "Газпромом" ґрунтувалася на принципі "або бери, або плати", що означає, що навіть у випадку припинення Фінляндією прийняття максимально контрактованої кількості газу – вона зобов'язана її оплатити. Представники Gasum зазначили, що купують мінімально допустимий обсяг газу згідно з контрактом.

Що відомо про співпрацю Gasum та "Газпрому"