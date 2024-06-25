Прекращение импорта российского газа

Финская компания объявила, что с 26 июля они полностью прекращают импорт газа из Российской Федерации. До этого, по словам компании, они не могли раньше разорвать соглашение с "Газпромом".

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Сейчас же они используют "форс-мажор" для прекращения закупок и импорта благодаря санкциям ЕС. А все потому, что 24 июня 2024 года Европейский союз окончательно одобрил 14 пакет санкций против России, включающий запрет на импорт жидкого газа через терминалы, не подключенные к газовой сети ЕС.

Санкции ЕС не позволяют Gasum разорвать соглашение с "Газпром Экспортом", но являются форс-мажором для закупки или импорта российского СПГ через offgrid-терминалы. Gasum придерживается всех санкций, введенных ЕС, и с 26 июля не будет закупать и импортировать российский LNG,

– объявила компания.

Дело в том, что соглашение между Gasum и российским "Газпромом" основывалась на принципе "или бери, или плати", что означает, что даже в случае прекращения Финляндией принятия максимально контрактируемого количества газа – она обязана его оплатить. Представители Gasum отметили, что покупают минимально допустимый объем газа согласно контракту.

Что известно о сотрудничестве Gasum и "Газпрома"