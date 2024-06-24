Запрет на использование СПФП

В свое время эта система была создана как альтернатива системе SWIFT. Поэтому, Совет ЕС запретил использование СПФП.

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Субъектам ЕС, которые работают за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФП или аналогичным специализированным службам.

Кроме того, операторам из ЕС запрещено осуществлять транзакции с юридическими лицами, включенными в специальный перечень, которые используют СПФП за пределами России.

Что известно о СПФП



Система передачи финансовых сообщений (СПФП) Банка России, создана для обеспечения платежей в случае отключения от SWIFT, была основана в 2014 году после аннексии Крыма. Система начала функционировать в 2016 году, а в 2018 году президент России Путин подписал закон, позволяющий подключать к СПФП иностранных участников.

В феврале США также ввели санкции против Национальной системы платежных карт, полностью контролируемой Центральным банком РФ, которая занимается обслуживанием и эмиссией карт "Мир". После этого большинство банков в Армении, Кыргызстане и Казахстане прекратили сотрудничество с ней.

Какие еще санкции ввел ЕС

Новый пакет санкций также включает запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалют, созданными за пределами ЕС.

В частности, если они способствуют транзакциям, поддерживающих оборонно-промышленную базу России через экспорт, поставки, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров и технологий двойного назначения, чувствительных предметов, товаров для ведения боевых действий, огнестрельного оружия и боеприпасов.