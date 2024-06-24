Заборона на використання СПФП

Свого часу ця система була створена як альтернатива системі SWIFT. Відтак, Рада ЄС заборонила використання СПФП.

Читайте також Обмеження в 14 пакеті санкцій торкнулися транзиту російського газу через європейські порти

Суб'єктам ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до СПФП або аналогічних спеціалізованих служб.

Крім того, операторам з ЄС заборонено здійснювати транзакції з юридичними особами, включеними до спеціального переліку, які використовують СПФП за межами Росії.

Що відомо про СПФП



Система передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії, створена для забезпечення платежів у разі відключення від SWIFT, була започаткована у 2014 році після анексії Криму. Система почала функціонувати у 2016 році, а у 2018 році президент Росії Путін підписав закон, що дозволяє підключати до СПФП іноземних учасників.

У лютому США також ввели санкції проти Національної системи платіжних карток, повністю контрольованої Центральним банком РФ, яка займається обслуговуванням та емісією карток "Мір". Після цього більшість банків у Вірменії, Киргизстані та Казахстані припинили співпрацю з нею.

Які ще санкції ввів ЄС

Новий пакет санкцій також включає заборону на транзакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалют, створеними за межами ЄС.

Зокрема, якщо вони сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу Росії через експорт, постачання, продаж, передачу або транспортування до Росії товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, товарів для ведення бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів.