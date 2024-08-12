За що деяким споживачам газу доведеться заплатити додаткову 1 000 гривень

Нафтогаз попередив споживачів газу про необхідність додаткових витрат близько 1000 гривень. Перед початком опалювального сезону потрібно перевірити газове обладнання у житлових приміщеннях.

Як перевірити газове обладнання

Особливо це стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж та замовити відповідну послугу.

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Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності.

Оплата за цю послугу здійснюється споживачами, і коштуватиме вона близько 1000 гривень.

Регулярне обслуговування допомагає запобігти небажаним ситуаціям та гарантує, що ваш будинок залишатиметься теплим у холодну пору року. Сюди також входить перевірка газових колонок та інших газових приладів.

Що треба знати про ремонт газового обладнання

Не варто ремонтувати газовий котел самостійно. Краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо у вашій моделі немає функції діагностики, заздалегідь проведіть перевірку обладнання та усуньте несправності до настання холодів.

Самостійно ви можете:

Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.

Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.

Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.

Це допоможе запобігти небезпеці та забезпечити безперебійну роботу котла.