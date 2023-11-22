Коли потрібно передавати показники лічильника за газ

Необхідно щомісяця передавати показники усіх лічильників, в тому числі й за газ. Як це правильно зробити та які тарифи очікують українців, читайте далі.

Як подати показники газу

За споживання газу варто подавати показники з 1 по 5 число місяця. Проте не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування ресурсу фіксовану ціну, тому вона нараховується автоматично.

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Дані з лічильника можна подати так:

передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Яка ситуація з тарифами на газ

Повірку лічильника газу треба проводити раз на два роки. Усі громадяни, в яких настав цей термін, мають звернутися до постачальника та замовити відповідну послугу. Винятком є люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Оскільки 90% населення користуються послугами Нафтогазу, то нині для них тариф діє на рівні 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).

У інших постачальників ціни відрізняються між собою. Так, вони коливаються від 7,7 гривні за кубометр газу (Еру людям) до 9,9 гривні за кубометр газу (Світлогаз).

Чи будуть зростати тарифи

До кінця опалювального сезону тарифи не зміняться. НБУ наголошує, що перегляд вартості комуналки очікується аж у 2025 році. Однак, ризик таки існує. Річ у тім, що міжнародні партнери наполягають на проведенні реформ, зокрема і у газовій галузі.