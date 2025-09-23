В Україні судитимуть колишнього акціонера найбільшого банку України та керівника його столичної філії. Мова йде про Ігоря Коломойського.

Що відомо про справу Коломойського?

Зокрема прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно відомого бізнесмена, пише 24 Канал з посиланням на Офіс.

Встановлено, що члени створеного бізнесменом угруповання, підробили банківські документи, що дозволило створити видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора,

– йдеться у повідомленні.

Далі обвинувачені імітували інкасування коштів до столичної філії головного офісу. Це дозволило зарахувати на рахунок ексакціонера понад 5,3 мільярда гривень під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної обвинуваченим.

Ця сума була активом:

банківської установи; нафтовидобувної компанії; учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Про це розповідає БЕБ.

Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт,

– пояснили у дописі.

Частину отриманих коштів в сумі 4,1 мільярда гривень Коломойський легалізував.

Дії обвинувачених кваліфіковано як:

заволодіння чужим майном; незаконні дії з документами; службове підроблення та легалізація майна; одержаного злочинним шляхом.

Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

Зверніть увагу! Зокрема у ході досудового розслідування на майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт.

Що відомо про справу щодо Приватбанку?

23 липня поточного року завершили досудового розслідування щодо Ігоря Коломойського та п’ятьох членів організованої ним групи. Про це повідомили НАБУ та САП.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо! Осіб звинувачували у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.

Що ще відомо про справу?