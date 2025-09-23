В Украине будут судить бывшего акционера крупнейшего банка Украины и руководителя его столичного филиала. Речь идет об Игоре Коломойском.

Что известно о деле Коломойского?

В частности прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении известного бизнесмена, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис.

Установлено, что члены созданной бизнесменом группировки, подделали банковские документы, что позволило создать видимость взносов наличных в кассу банка от имени организатора,

– говорится в сообщении.

Далее обвиняемые имитировали инкассирование средств в столичный филиал главного офиса. Это позволило зачислить на счет экс-акционера более 5,3 миллиарда гривен под видом конвертируемой наличности, якобы внесенной обвиняемым.

Эта сумма была активом:

банковского учреждения; нефтедобывающей компании; участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

Деньги сообщники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Об этом рассказывает БЭБ.

Для этого оформляли якобы внесение наличных, что фактически не осуществлялось. Далее средства переводились между различными банковскими учреждениями, а для прикрытия их незаконного происхождения заключались фиктивные договоры, в частности о якобы выполнении геологоразведочных работ,

– объяснили в заметке.

Часть полученных средств в сумме 4,1 миллиарда гривен Коломойский легализовал.

Действия обвиняемых квалифицированы как:

завладение чужим имуществом; незаконные действия с документами; служебный подлог и легализация имущества; полученного преступным путем.

Материалы в отношении еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные дела.

Обратите внимание! В частности, в ходе досудебного расследования на имущество и банковские счета олигарха наложен арест.

Что известно о деле в отношении Приватбанка?

23 июля текущего года завершили досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского и пяти членов организованной им группы. Об этом сообщили НАБУ и САП.

На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления,

– говорится в сообщении.

Напомним! Лиц обвиняли в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Что еще известно о деле?