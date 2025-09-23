Дело Игоря Коломойского направили в суд: его обвиняют в завладении миллиардов гривен
- Игоря Коломойского обвиняют в завладении более 5,3 миллиардов гривен путем подделки банковских документов.
- Часть средств в сумме 4,1 миллиарда гривен бизнесмен легализовал, а на его имущество и счета наложен арест.
В Украине будут судить бывшего акционера крупнейшего банка Украины и руководителя его столичного филиала. Речь идет об Игоре Коломойском.
Что известно о деле Коломойского?
В частности прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении известного бизнесмена, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис.
Установлено, что члены созданной бизнесменом группировки, подделали банковские документы, что позволило создать видимость взносов наличных в кассу банка от имени организатора,
– говорится в сообщении.
Далее обвиняемые имитировали инкассирование средств в столичный филиал главного офиса. Это позволило зачислить на счет экс-акционера более 5,3 миллиарда гривен под видом конвертируемой наличности, якобы внесенной обвиняемым.
Эта сумма была активом:
- банковского учреждения;
- нефтедобывающей компании;
- участников договора о совместной инвестиционной деятельности.
Деньги сообщники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Об этом рассказывает БЭБ.
Для этого оформляли якобы внесение наличных, что фактически не осуществлялось. Далее средства переводились между различными банковскими учреждениями, а для прикрытия их незаконного происхождения заключались фиктивные договоры, в частности о якобы выполнении геологоразведочных работ,
– объяснили в заметке.
Часть полученных средств в сумме 4,1 миллиарда гривен Коломойский легализовал.
Действия обвиняемых квалифицированы как:
- завладение чужим имуществом;
- незаконные действия с документами;
- служебный подлог и легализация имущества;
- полученного преступным путем.
Материалы в отношении еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные дела.
Обратите внимание! В частности, в ходе досудебного расследования на имущество и банковские счета олигарха наложен арест.
Что известно о деле в отношении Приватбанка?
23 июля текущего года завершили досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского и пяти членов организованной им группы. Об этом сообщили НАБУ и САП.
На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления,
– говорится в сообщении.
Напомним! Лиц обвиняли в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
Что еще известно о деле?
30 июля Приватбанк выиграл дело против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это решение согласовал Лондонский суд.
ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и некоторых компаний. Сумма претензий составила 1,9 миллиарда долларов (с учетом процентов 4,2 миллиардов долларов).