Індекс бігмака: скільки насправді має коштувати долар в Україні
5 серпня 2024, 11:05Читать новость на русском
Джерело:The Economist
Українська гривня недооцінена на 49,5% щодо долара. Таку інформацію надає рейтинг видання The Economist за липень 2024 року.
Індекс бігмака в Україні
Ціна бігмака в Україні нині становить 118 гривень, водночас у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар.
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Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.Цікаво! За даними видання, також найбільш недооціненими валютами світу у липні цього року є грошові одиниці: Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР.
Водночас було визначено найбільш переоцінені валюти:
- швейцарський франк – на 41,8%,
- уругвайський песо – на 24,3%,
- норвезька крона – на 18,9%,
- аргентинський песо – на 15%,
- євро – на 6,5%,
- британський фунт – на 3,6%.