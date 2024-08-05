Індекс бігмака: скільки насправді має коштувати долар в Україні

5 серпня 2024, 11:05
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Джерело:

The Economist

Українська гривня недооцінена на 49,5% щодо долара. Таку інформацію надає рейтинг видання The Economist за липень 2024 року.

Індекс бігмака в Україні

Ціна бігмака в Україні нині становить 118 гривень, водночас у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар.

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Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.

Цікаво! За даними видання, також найбільш недооціненими валютами світу у липні цього року є грошові одиниці: Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР.

Водночас було визначено найбільш переоцінені валюти:

  • швейцарський франк – на 41,8%,
  • уругвайський песо – на 24,3%,
  • норвезька крона – на 18,9%,
  • аргентинський песо – на 15%,
  • євро – на 6,5%,
  • британський фунт –  на 3,6%.

Що відомо про рейтинг бігмака?

Рейтинг бігмака почали складати в 1986 році, взявши за основу розрахунків ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер бігмак є своєрідним аналогом продуктового кошика, оскільки він містить хліб, м'ясо та овочі.
Автор: Катерина Добровольська