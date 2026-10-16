Чергова поступка ворогу: США продовжили ліцензію для заправок російського "Лукойлу"

Американський уряд ухвалив несподіване рішення щодо обмежень проти нафтового бізнесу країни-агресорки. Цей крок дає ворожій корпорації додатковий час для маневрів на європейському ринку.

Що вирішили у Вашингтоні з "Лукойлом"

Міністерство фінансів США офіційно продовжило дію генеральних ліцензій, які дозволяють проводити фінансові операції із закордонними автозаправними станціями російського "Лукойлу". Відповідний дозвіл діятиме до 24 квітня 2027 року, про що повідомляється на сайті американського Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Фактично, це означає, що мережа АЗС російського нафтового гіганта за межами Росії зможе й надалі працювати без ризику потрапити під жорсткі американські обмеження. Для економіки ворога це можливість зберегти частину валютної виручки, яка продовжує живити їхню військову машину.

Які саме компанії отримали відстрочку від санкцій

Головним чином рішення американського регулятора стосується болгарських структур російської корпорації. Зокрема, з-під удару тимчасово вивели такі дочірні компанії, як Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker.

Зверніть увагу! Попередня генеральна ліцензія, яка дозволяла західним контрагентам легально співпрацювати із закордонними автозаправними станціями "Лукойлу", мала завершитися вже незабаром – 29 жовтня 2026 року. Проте американські посадовці вирішили дати європейському ринку, зокрема Болгарії, додатковий час на адаптацію та повну відмову від російських енергоресурсів, щоб уникнути різких стрибків цін на пальне для кінцевих споживачів.

Тим часом почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, республіканець від Техасу, разом із конгресменом Джимом Костою, демократом від Каліфорнії, та ще 20 колегами від різних партій, надіслав листа президенту Трампу. Вони закликали до "повного та сумлінного впровадження" пекельних санкцій Ліндсі Грема проти Росії та Ірану.