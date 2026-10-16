Про це йдеться на сайті Майкла Маккола.

Про що йдеться у листі до Трампа

Маккол представив та підтримав санкції в Палаті представників разом із конгресменом Стені Хоєром (демократ від Меріленду) та групою колег, що представляють різні партії.

З наближенням початкового терміну впровадження закону, 18 жовтня, члени Комітету подякували Трампу за підписання законопроєкту та закликали його адміністрацію використати всю силу своїх санкцій та тарифних повноважень для посилення тиску на Путіна та активізації мирних зусиль. Вони також висловили стурбованість щодо дозволу Міністерства фінансів від 9 жовтня на операції, пов'язані з дизельним паливом російського походження, та закликали до анулювання виданої ліцензії.

Окрім Маккола та Кости, лист підписали представники Дон Бейкон (республіканець від Небраски), Санфорд Бішоп (демократ від Джорджії), Салуд Карбахал (демократ від Каліфорнії), Ед Кейс (демократ від Гаваїв), Стів Коен (демократ від Теннессі), Денні Девіс (демократ від Іллінойсу), Мадлен Дін (демократ від Пенсільванії), Браян Фіцпатрік (республіканець від Пенсільванії), Джаред Голден (демократ від Мену), Марсі Каптур (демократ від Огайо), Джош Готтхаймер (демократ від Нью-Джерсі), Стені Хоєр (демократ від Меріленду), Джон Менніон (демократ від Нью-Йорка), Роберт Менендес (демократ від Нью-Джерсі), Ден Ньюхаус (республіканець від Вашингтона), Майк Квіглі (демократ від Іллінойсу), Мелані Стенсбері (демократка від Нью-Мексико), Діна Тітус (демократка від Невади), Джилл Токуда (демократка від Гаваїв) та Джо Вілсон (республіканець від Південної Кароліни).

У листі зауважується, що у той час як Росія готується до п'ятої зимової кампанії проти України, Сполучені Штати мають можливість активізувати мирні зусилля, чинячи максимальний тиск на Путіна та уряди й мережі, які фінансують його війну.

Ми пишемо Вам, щоб подякувати за підписання Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року та закликати до його повного та сумлінного впровадження до першого терміну – 18 жовтня. Використання інструментів економічного тиску, передбачених цим законом, буде вирішальним для того, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів,

– йдеться у тексті.

Конгресмени вважають, що своєчасне та повне виконання першого раунду обов'язкових санкцій стримає посилення нападів Росії на цивільне населення України та їхні засоби до існування.

Росія посилила удари по цивільній інфраструктурі України та по вантажних суднах, які перевозять світові поставки зерна, і вона блокує доставку їжі та ліків цивільному населенню на окупованих територіях. Так само, як напади Ірану на судноплавство в Ормузькій протоці загрожували світовим енергетичним ринкам, кампанія Росії проти судноплавства в Чорному морі загрожує світовій продовольчій безпеці та вимагає такої ж рішучої відповіді,

– зазначили підписанти.

Вони зауважили, що боязка реакція Кремля на цей закон підкреслює його силу нарешті змусити Росію припинити вбивства.

Тож Трампа закликали застосувати санкції, передбачені законом Грема, "у повному обсязі та без зволікання". Вони мають торкнутися, зокрема, посадовців, олігархів, банків та державних підприємств, які керують та фінансують війну, а також іноземних банків, тіньових операторів автопарків та посередників, які допомагають Росії обходити обмеження.

Конгресмени також висловили особливу стурбованість видачею Міністерством фінансів 9 жовтня ліцензії, яка дозволяє операції з дизельним паливом російського походження, включаючи імпорт до Сполучених Штатів. Вони закликали адміністрацію Трампа відкликати цю ліцензію та не видавати подальші генеральні ліцензії, які відновлюють операції з російською енергетикою та доходи до військової скарбниці Кремля.

Методичне застосування вторинних тарифів закону скоротить доходи від енергетики, які підтримують війну Росії, та чітко покаже, що країни, які її фінансують, зазнаватимуть частини її витрат… Ставки тарифів повинні слугувати важелем для забезпечення перевірених зобов'язань щодо скорочення закупівель російської енергетики, послаблюючись у міру демонстрації скорочень,

– йдеться у листі.

Підписанти впевнені, що точне спрямування цих тарифів збереже союзницьку єдність, яка стримувала воєнну економіку Росії.

"Путін неодноразово демонстрував, що реагує на тиск, а не на добру волю. Оскільки наближається кінцевий термін – 18 жовтня, ми знову закликаємо вас забезпечити повне й сумлінне виконання цього закону. Це чітко покаже, що рішучість Америки є непохитною та підтримується обома партіями, а ціна продовження війни лише зростатиме, доки Росія не сяде за стіл переговорів", – зазначили посадовці.

До слова, поки усі, хто підтримує Україну, закликають Трампа тиснути на Путіна, він називає удари по НПЗ Росії "ганьбою" і продовжує помилково твердити, що це впливає на ціни на пальне у світі.

Насправді ключовим чинником подорожчання є ситуація навколо Ормузької протоки.