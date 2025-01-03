США хочуть посилити санкції на російську нафту і знизити фінансування війни

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість посилення нафтових санкцій проти Росії. США прагнуть знизити фінансування військових дій та створити умови для мирних переговорів.

Які санкції діють на Росію зараз

Доходи від нафти та газу становили майже третину російського бюджету у 2023 році, що зробило їх основним джерелом фінансування війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Західні країни вже ввели численні санкції, що торкнулися транспорту, фінансових установ, енергетичного сектору та технологій.

Однак Росія демонструє вміння обходити ці обмеження, зокрема через транзитні маршрути в країнах, таких як Вірменія, Казахстан і Грузія, що дозволяє їй отримувати доступ до західних товарів.

Зауважте! Важливим елементом санкцій став нафтовий ціновий ліміт на рівні 60 доларів за барель. Спочатку це обмеження працювало ефективно, але з часом Росія адаптувалася, створивши "тіньовий флот" танкерів, які використовують страхові послуги та сервіси поза західними ринками.

Додатково, країни, такі як Китай, Індія та Туреччина, активно закуповують російську нафту, переробляючи її в паливо, яке потім законно продається в ЄС та США.

Як можна посилити санкції

Як пише Bloomberg, варто запровадити більш жорсткі обмеження щодо суден, які транспортують російську нафту, що допоможе зменшити транспортні можливості Росії.

Захід також має впровадити вторинні санкції для компаній і банків, що купують нафту за ціною, вищою за встановлений ліміт, або фінансують ці операції.

Зауважте! Окрім цього, держави-члени ЄС повинні забезпечити стандартизоване застосування санкцій та посилити перевірки документів, які надають судновласники.