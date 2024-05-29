Китайсько-російська торгівля загрожує безпеці США на тлі війни Росії з Україною. Тому Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити її.

Торгівля між Росією та Китаєм

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх сказав, що російсько-китайська торгівля зменшилася після того, як президент США Джо Байден розширив можливості Казначейства щодо боротьби з банками.

Читайте також: Росія хоче збільшити експорт газу за рахунок Китаю та компенсувати збитки

Він також додав, що існує можливість подальшого посилення санкцій. Річ у тім, що Росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну величезні важелі впливу на військові можливості Москви.

Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм, але ми і наші партнери готові використати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці,

– сказав Сінгх.

Як зазначається, Китай також уже зіткнувся з ризиками та витратами. Адже, як відомо, його сукупна торгівля товарами з ЄС та США у 7 разів перевищує його торгівлю товарами із Росією.

Які додаткові заходи проти Росії може вжити США

Також Даліп Сінгх повідомив, що найближчим часом можуть бути вжиті додаткові заходи для збільшення вартості використання Росією тіньового флоту з метою ухилення від обмеження цін на нафту, встановленого країнами G7.

На заході, організованому аналітичним центром Брукінгського інституту, Сінгх заявив, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, аби не допустити обходу Росією санкцій.

Водночас він закликав американські компанії переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям Росії. Більше того, США також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння з огляду на спроби Росії перевести свою економіку у військовий режим.

А як щодо конфіскації російських активів

Серед країн G7 поки що немає консенсусу з приводу монетизації заморожених російських активів. Проте США наполягає на пошуці спільної угоди з огляду на важку ситуацію, в якій перебуває Україна на полі бою.

Звичайно, існують ризики, пов'язані з мобілізацією цих активів, вся політика ґрунтується на компромісах. Я думаю, що санкції роблять свою справу відповідно до цілей, які ми ставимо,

– сказав Сінгх.

Сінгх також додав, що саміт лідерів G7 наступного місяця стане найкращим шансом заповнити дефіцит фінансування України – завдяки монетизації близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. За його словами, цей крок ризикований, але необхідний.