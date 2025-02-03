Тарифна війна Трампа: США можуть накласти мита на імпорт з ЄС, країни вже готують відповідь

Дональд Трамп може накласти 10% мита на імпорт товарів з ЄС. Лідери європейських країн вже реагують на погрози й готують відповідь США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph та Financial Times.

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США можуть готувати нові мита для ЄС

Журналісти західного видання, посилаючись на власні джерела, заявляють, що в оточенні Трампа обговорюють можливість ввести 10% мита на товари з Європейського Союзу. Співрозмовники зауважують, що наразі згоди немає, але "дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

Говорять про те, щоб накласти їх на весь імпорт з ЄС,

– цитує The Telegraph джерело.

У ЗМІ нагадали, що під час свого першого президентського терміну Трамп встановив мита у розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на алюміній з ЄС. Тоді країни-члени у відповідь ввели митні обмеження на низку американських товарів, зокрема віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Лідери країн ЄС, яких цитує Financial Times, стверджують, що вживатимуть заходів, якщо адміністрація Трампа запровадить нову митну політику.

Якщо нас атакують в торгівельних питаннях, Європа, як сила, яка вважає себе такою, повинна буде змусити себе поважати й, отже, реагувати,

– заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Наразі у ЄС продовжуються дискусії щодо того, як діяти у непередбачених обставинах, а також те, яким може бути "удар у відповідь" на нову митну політику Трампа.

"Ми готові діяти, якщо буде потрібно", – цитують у ЗМІ одного зі співрозмовників.

Крім того, Олаф Шольц наголосив, що ЄС є сильною економічною зоною. Відтак, за словами канцлера Німеччини, країни можуть "формувати власні справи, а також можуть відповідати на тарифну політику тарифною політикою".

Водночас деякі політики не готові починати "тарифну війну". Так, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і канцлер Австрії Александр Шалленберг вважають, що ЄС краще домовлятися зі США та адміністрацією Трампа.

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує інше рішення. Він вважає, що Європа повинна запропонувати США щось, що "може бути цікавим та привабливим". До прикладу він наводить угоду про вільну торгівлю в автомобільній промисловості або купівлю більшої кількості енергоресурсів.