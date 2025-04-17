США ввели санкції проти китайського НПЗ через торгівлю з Іраном

США запровадили санкції проти китайського НПЗ Shandong Shouguang Luqing Petrochemical за купівлю іранської нафти. Загальна сума закупівлі становить понад мільярд доларів.

Санкції за співпрацю з Іраном

Це перший випадок, коли Вашингтон вживає таких заходів проти китайського підприємства за порушення санкцій щодо Ірану, передає 24 Канал з посиланням на OFAC.

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Окрім заводу, під обмеження потрапили його генеральний директор, вісім суден, що транспортували нафту, та чотири компанії-власники цих суден, зареєстровані в Гонконзі, Ліберії та Китаї. Судна ходили під прапорами Панами, Сан-Марино, Барбадосу та Коморських островів.

Вашингтон продовжує тиск на Іран, намагаючись обмежити його нафтові доходи та змусити відмовитися від ядерної програми.

Будь-який нафтопереробний завод, компанія або брокер, які вирішили купувати іранську нафту або сприяти торгівлі нею, піддаються серйозному ризику. США мають намір припиняти дії всіх, хто підтримує нафтовий ланцюжок Ірану, за допомогою якого режим фінансує терористичні проксі-угруповання,

– зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Ці санкції можуть вплинути не лише на іранські постачання, а й на російську нафту. Провінція Шаньдун, де розташований Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, є центром нафтопереробки для приватних китайських компаній, які раніше активно закуповували російську нафту.