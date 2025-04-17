Каліфорнія подає до суду на Трампа
Штат оскаржує використання Трампом надзвичайних повноважень для введення широкомасштабних мит проти Мексики, Китаю та Канади, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Губернатор вказав на шкоду для споживачів і бізнесу, зокрема в сільському господарстві та індустрії розваг у Каліфорнії, яка має п’яту за величиною економіку у світі.
У скарзі, поданій у середу до федерального суду Сан-Франциско, зазначається, що нова тарифна політика президента Трампа:
- завдала нищівного удару по економіці;
- спричинила хаос на фондовому і борговому ринках;
- знищила сотні мільярдів доларів ринкової капіталізації за лічені години; охолодила інвестиції через настільки вагомі президентські дії без попередження чи процесу;
- загрожує занурити країну в рецесію.
Ньюсом, демократ, якого розглядають як можливого кандидата в президенти у 2028 році, та генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта вимагають від суду негайного призупинення мит.
Жоден штат не втратить більше, ніж Каліфорнія,
– сказав Ньюсом на пресконференції.
Bloomberg пише, що безпрецедентне використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ухваленого в 1977 році, щоб накласти мита на імпорт:
- струснуло ринки;
- спричинило прогнози про можливу рецесію;
- погіршило відносини з міжнародними торговими партнерами.
Закон традиційно використовувався для введення санкцій проти країн, компаній та окремих осіб.
Зокрема Трамп став першим президентом, який використав цей закон для введення мит, коли в лютому оголосив про їх застосування щодо Китаю, Мексики та Канади, заявивши про "надзвичайну загрозу" з боку незаконної імміграції та наркотиків. У квітні він знову послався на дефіцит торгівлі США,
– йдеться у матеріалі.
Позови проти Трампа
Як зазначається у тексті, президент США вже стикається щонайменше з трьома судовими позовами щодо мит, хоча основні галузі, які потрапили під удар, поки що утримуються від юридичних дій. Два позови подані консервативними юридичними групами від імені малого бізнесу, а третій – членами племені Чорноногих у Монтані.
Позов Каліфорнії, як і попередні, стверджує, що IEEPA не надає Трампу повноважень на введення мит і що його дії є незаконними без схвалення Конгресу.
Зокрема Юристи Міністерства юстиції США стверджують, що позови щодо мит мають розглядатися Судом міжнародної торгівлі в Нью-Йорку. Вони намагаються перенести справи з окружних судів США до цього спеціалізованого суду.
Якою є економіка Каліфорнії?Каліфорнія вже оскаржувала укази Трампа про скасування права на громадянство за народженням і замороження федерального фінансування.
Каліфорнія становить приблизно 14% ВВП США, має 40 мільйонів населення і була б однією з найбільших економік світу, якби була окремою країною. Ньюсом заявив, що економічна вага штату дає йому важелі на глобальній арені, але також робить його вразливим до мит.