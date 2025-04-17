Каліфорнія подає до суду на Трампа

Штат оскаржує використання Трампом надзвичайних повноважень для введення широкомасштабних мит проти Мексики, Китаю та Канади, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Губернатор вказав на шкоду для споживачів і бізнесу, зокрема в сільському господарстві та індустрії розваг у Каліфорнії, яка має п’яту за величиною економіку у світі.

У скарзі, поданій у середу до федерального суду Сан-Франциско, зазначається, що нова тарифна політика президента Трампа:

завдала нищівного удару по економіці;

спричинила хаос на фондовому і борговому ринках;

знищила сотні мільярдів доларів ринкової капіталізації за лічені години; охолодила інвестиції через настільки вагомі президентські дії без попередження чи процесу;

загрожує занурити країну в рецесію.

Ньюсом, демократ, якого розглядають як можливого кандидата в президенти у 2028 році, та генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта вимагають від суду негайного призупинення мит.

Жоден штат не втратить більше, ніж Каліфорнія,

– сказав Ньюсом на пресконференції.

Bloomberg пише, що безпрецедентне використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ухваленого в 1977 році, щоб накласти мита на імпорт:

струснуло ринки;

спричинило прогнози про можливу рецесію;

погіршило відносини з міжнародними торговими партнерами.

Закон традиційно використовувався для введення санкцій проти країн, компаній та окремих осіб.

Зокрема Трамп став першим президентом, який використав цей закон для введення мит, коли в лютому оголосив про їх застосування щодо Китаю, Мексики та Канади, заявивши про "надзвичайну загрозу" з боку незаконної імміграції та наркотиків. У квітні він знову послався на дефіцит торгівлі США,

– йдеться у матеріалі.

Позови проти Трампа

Як зазначається у тексті, президент США вже стикається щонайменше з трьома судовими позовами щодо мит, хоча основні галузі, які потрапили під удар, поки що утримуються від юридичних дій. Два позови подані консервативними юридичними групами від імені малого бізнесу, а третій – членами племені Чорноногих у Монтані.

Позов Каліфорнії, як і попередні, стверджує, що IEEPA не надає Трампу повноважень на введення мит і що його дії є незаконними без схвалення Конгресу.

Зокрема Юристи Міністерства юстиції США стверджують, що позови щодо мит мають розглядатися Судом міжнародної торгівлі в Нью-Йорку. Вони намагаються перенести справи з окружних судів США до цього спеціалізованого суду.