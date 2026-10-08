8 жовтня, 08:24
Оновлено - 08:34, 8 жовтня
США та Росія обговорюють повернення газу до Європи через "Північний потік", – Reuters
Високопосадовці Росії та США, зокрема спеціальний представник США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до проєкту газопроводів "Північний потік", якими газ постачався до Німеччини до моменту вторгнення Росії в Україну.
Кушнер вважає ведення бізнесу ключовим елементом відновлення миру. Така угода дозволила б американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни. Про це пише Reuters.
Протягом останніх тижнів Дмитрієв і Кушнер зустрічалися в Москві та Нью-Йорку. Хоча не було чітко зрозуміло, якою мірою вони обговорювали "Північний потік" під час цих зустрічей, ця тема залишається на порядку денному, повідомили агентству Reuters двоє співрозмовників.