США та союзники встановили обмеження цін на російську нафту, – WSJ

США та союзники досягли домовленості щодо обмеження ціни на продаж російської нафти. Ціни можуть обмежити вже з 5 грудня.

США та їхні союзники визначили, що кожна партія морської російської нафти підлягатиме обмеженню ціни лише через її перший продаж покупцеві на суші. Це означає, що перепродаж тієї ж нафти не повинен підпадати під цінове обмеження, як повідомляє WSJ.

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