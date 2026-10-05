Трамп почав розморожувати торгівлю з Мінськом: США знову купують добрива у Білорусі

Багаторічні торгівельні обмеження Вашингтона проти Білорусі починають слабшати. Сполучені Штати вперше з 2021 року готуються прийняти велику партію білоруського хлористого калію.

Що відомо про нову поставку

Судно з 30 тисячами тонн гранульованого добрива, яке широко використовують у сільському господарстві для підвищення врожайності, вже прямує до США, пише Financial Times.

За даними видання, 15 вересня "Білоруська калійна компанія" завантажила партію калію на судно в російському порту Бронка, поблизу Санкт-Петербурга;

Очікується, що воно має прибути до Нового Орлеана в середині жовтня.

Нинішня партія буде першою поставкою добрив з Білорусі до США за останні 4 роки.

Вона стала можлива після того, як Вашингтон почав послаблювати санкційний тиск на Мінськ у межах дипломатичних домовленостей, пов'язаних зі звільненням політичних ув'язнених у Білорусі.

Зауважте! До запровадження санкцій Білорусь була важливим постачальником калію для США. У 2017 – 2021 роках країна в середньому продавала американським покупцям близько 635 тисяч тонн калію на рік.

Чому США купують у Білорусі

Інтерес американців до підсанкційного товару продиктований економікою та ризиками на Близькому Сході:

Через фактичне блокування Ормузької протоки світовий ринок добрив опинився під загрозою дефіциту;

До того ж у вересні Дональд Трамп анонсував "масштабну угоду" з Білоруссю, щоб збити ціни на калій для американських фермерів.

Наразі головним постачальником калію для США залишається Канада, оскільки на неї припадає майже 80% американського імпорту. Однак враховуючи напружені торгівельні стосунки між країнами, Вашингтон прагне диверсифікувати постачання добрив.

Зауважте! Минулого року США імпортували близько 5,6 мільйона тонн калію, тому нинішні 30 тисяч тонн не матимуть великого впливу на весь ринок. Проте Вашингтон демонструє готовність знову працювати з білоруськими постачальниками.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Білорусі після президентських виборів 2020 року, які Вашингтон назвав сфальсифікованими, та жорсткого придушення протестів режимом Олександра Лукашенка. У 2021 році американські санкції поширилися, зокрема, на державного виробника калію "Білоруськалій".