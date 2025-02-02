Митна війна: Канада та Мексика запровадили мита на товари зі США через дії Трампа

Канада та Мексика оголосили про введення імпортного мита у розмірі 25% на товари зі США. Крім того, Трюдо розглядає можливість введення серії нетарифних контрзаходів, зокрема у сфері критичних мінералів та енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Канада і Мексика ввели мита

З 4 лютого Канада запроваджує імпортні мита у розмірі 25% на товари зі США. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що також розглядає можливість введення серії нетарифних контрзаходів, зокрема у сфері критичних мінералів та енергетики.

Такі дії Канади є відповіддю на дії Дональда Трампа, який з 4 лютого запровадив 25% мита на більшість канадських товарів, а також 10% на енергоносії.

Трюдо також додав, що дії Трампа порушують угоду про вільну торгівлю між США та Канадою. Канадський міністр також додав, що такі дії американського президента матимуть "реальні наслідки". Трюдо вже заявив, що Оттава обмежить доступ Вашингтона до критично важливих товарів для безпеки, включно з ураном, сталлю та алюмінієм.

Крім того, на регіональному рівні також будуть обмеження. Зокрема, Британська Колумбія, третя за величиною провінція Канади, оголосила про припинення закупівель алкоголю, який виробляють у республіканських штатах. Аналогічний крок розглядають і в Онтаріо, найбільшій провінції.

У Новій Шотландії обмежують державні контракти з американськими компаніями, прибирають увесь американський алкоголь і вдвічі підвищують проїзд для комерційного транспорту зі США платними трасами провінції.

Існує ціла низка різних галузей і регіонів країни, які можуть мати великий вплив на Сполучені Штати. Наприклад нафтова промисловість. Для мене, як прем'єр-міністра, вкрай важливо, щоб жоден регіон країни або галузь не несли більшого тягаря за інших і ніхто сьогодні не може стояти осторонь, тому що ми повинні бути всі разом. Якщо канадці будуть повністю об'єднані від узбережжя до узбережжя, щоб відстоювати нашу незвичайну і прекрасну країну – лише тоді це спрацює,

– наголосив Трюдо.

На дії Трампа відреагували і в Мексиці. Президентка країни Клаудія Шейнбаум також заявила про введення відповідних мит на американські товари у відповідь на 25% мита США.

Крім того, у відповідь на ці звинувачення Трампа, президентка Мексики повідомила, що з жовтня 2024 року в країні вже вилучили 20 мільйонів доз смертельного синтетичного опіоїда – фентанілу, а також затримали понад 10 000 осіб, пов'язаних із наркоторгівлею.