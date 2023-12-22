Спільний курс на підтримку: США та ЄС обговорюють використання конфіскованих активів Росії

За даним ЗМІ, США розпочали переговори з союзниками стосовно використання конфіскованих активів Росії. Серед варіантів розглядають й безпосередній арешт активів та передача їх Україні.

Які варіанти використання активів

Так, США розпочали термінові консультації стосовно використання 300 мільярдів доларів активів ЦБ Росії.

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Однак, в адміністрації Байдена публічно майже не говорять про хід переговорів з приводу конфіскації російських активів.

Ця сума грошей, про яку ми тут говоримо, просто змінює гру,

– сказав Філіп Зеліков, представник Держдепартаменту в обох адміністраціях Буша та старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету.

За інформацією журналістів, американські чиновники пропонують передати Україні заморожені в Європі активи ЦБ Росії як аванс компенсації за шкоду від повномасштабної війни.

Серед варіантів, які обговорювали західні країни:

безпосередній арешт активів і передача їх Україні;

використання отриманих відсотків та інших прибутків від активів, які зберігаються в європейських фінансових установах, на користь України або використання активів як застави для кредитів Україні;

конфісковані російські активи можуть виділити траншами, наприклад, через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

Що ще відомо про вилучення російських активів

На думку NYT, така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки, а також може призвести до судових позовів і помсти з боку Росії.

Зокрема, деякі європейські країни також готові продовжити конфіскацію російських активів.

Відтак, на цьому тижні німецькі прокурори вилучили приблизно 790 мільйонів доларів з банківського рахунку фінансової компанії з Росії, яка перебувала під санкціями ЄС, та знаходиться у Франкфурті.

Водночас Білий дім наполягає, щоб країни G7 виробили спільну стратегію використання російських коштів до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.