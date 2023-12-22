Совместный курс поддержки: США и ЕС обсуждают использование конфискованных активов России
Источник:NY Times
По данным СМИ, США начали переговоры с союзниками по использованию конфискованных активов России. Среди вариантов рассматривается и непосредственный арест активов и передача их Украине.
Какие варианты использования активов
Да, США начали срочные консультации по использованию 300 миллиардов долларов активов ЦБ России.
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Однако в администрации Байдена публично почти не говорят о ходе переговоров по поводу конфискации российских активов.
Эта сумма денег, о которой мы здесь говорим, просто меняет игру,
– сказал Филипп Зеликов, представитель Госдепартамента в обеих администрациях Буша и старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета.
По информации журналистов, американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы ЦБ России как аванс компенсации за ущерб от полномасштабной войны
Среди вариантов, обсуждаемых западными странами:
- непосредственный арест активов и передача их Украине;
- использование полученных процентов и других доходов от активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях, в пользу Украины или использование активов в качестве залога для кредитов Украины;
- конфискованные российские активы могут выделить траншами, например через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.
Что еще известно об изъятии российских активов
В частности, некоторые европейские страны также готовы продолжить конфискацию российских активов.
Следовательно, на этой неделе немецкие прокуроры изъяли примерно 790 миллионов долларов с банковского счета финансовой компании из России, находившейся под санкциями ЕС и находящейся во Франкфурте.
В то же время Белый дом настаивает, чтобы страны G7 выработали общую стратегию использования российских средств. до 24 февраля 2024 года – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.