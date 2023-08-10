США торгує з Росією: як світ спонсорує Москву

Не дивлячись на загальну міжнародну санкційну політику, Москва усе ще має безліч ресурсів аби продовжувати війну. Деякі союзники України й далі торгують з Росією.

США продовжує торгувати з Росією

Союзники України, зокрема США та країни Європи імпортують ядерне паливо та сполуки з Росії, надаючи Москві мільярди доларів. Не дивлячись на те, що ці продажі є законними, експерти вкрай занепокоєні станом речей.

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Фактично, США цими покупками спонсорує ядерну країну-терориста, що веде наймасштабнішу загарбницьку війну з часів Другої світової. Америка є залежною від російських ядерних продуктів, що необхідні для палива цивільних реакторів. Такі стосунки розв'язують руки Путіну і дозволяють створити дефіцит енергії.

Генрі Сокольскі Виконавчий директор Центру освітньої політики нерозповсюдження у Вашингтоні Ми повинні давати гроші людям, які виробляють зброю? Це абсурд. Якщо немає чіткого правила, яке забороняє постачальникам атомної енергії імпортувати паливо з Росії – а отримати його звідти дешевше – чому б їм цього не зробити?

За даними торгівлі відомо, що Росія продала близько 1,7 мільярда доларів ядерної продукції компаніям у США та Європі. Ця угода відбулася в момент, коли через вторгнення до України, проти Москви ввели жорсткі санкції. Не дивлячись на блок нафтової продукції, ядерна сировина і далі імпортувалася з Росії.

У 2022 році Росія поставила у США 12% урану, Європа отримала – 17%.

У світі є 30 країн, де виробляється ядерна енергія, більшість із них імпортують радіоактивні матеріали з російської державної енергетичної корпорації "Росатом". Згідно зі звітом за 2022 рік, вона була лідером зі збагачення урану.

"Росатом" має безліч дочірніх підприємств. На теперішній час ця компанія будує 33 нові реактори в 10 країнах світу. Дочірні компанії "Росатома" експортували товари і матеріали, пов’язані з ядерною енергетикою, на суму близько 2,2 мільярда доларів минулого року.

На додаток, гендиректор російського атомного підприємства – Олексій Ліхачов заявив місцевим ЗМІ, що вони чекають на інвестування 200 мільярдів доларів з закордону протягом наступного десятиліття.

Реакція України на торгівлю світу з Росією

Позиція українського уряду у питанні торгівлі з Росією – однозначна – необхідно накласти санкції на "Росатом". Це рішення не тільки перекриє багатомільярдне фінансування Москви, а ще й допоможе світу зберігати контроль над ядерною безпекою

Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що західні лідери мають діяти рішуче. Станом на тепер, Росія досі тримає під контролем українську Запорізьку АЕС.

Володимир Зеленський Президент України Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти "Росатом" та його керівництва, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і залишають під загрозу нашій загальній безпеці.

Як зупинити імпорт ядерної сировини з Росії

Москва неодноразово погрожувала світу терактом на ЗАЕС. І навіть робила інсценування, щоб спричинити масові хвилювання. На теперішній час станція частково відключена. Особливо ситуація загострилась після вибуху на Каховській ГЕС. Адже вода, що охолоджувала реактори у Запоріжжі – зійшла.

Усе ж найбільшим виробником ядерної сировини у світі залишається Казахстан. США отримували з цієї країни 35% урану, що закупався. Довгий час Казахстан був союзником Росії.

Однак, останнім часом тенденції змінюються. Казахи відкрито висловлюють своє ставлення до росіян, але уряд Казахстану все ще лишається проросійським.

Джон Баррассо Сенатор США від штату Вайомінг Важливо, щоб ми припинили фінансування російської державної ядерної монополії "Росатом". Ми також повинні дати певність ринку американських виробників ядерного палива.

Потрібно розвивати альтернативні ринки, замінюючи російську сировину.

Європа на ядерній голці Москви

У країнах Європи знаходиться 19 реакторів російської розробки в п'яти країнах. Вони цілковито залежать від російського ядерного палива.

Франція збільшила свій імпорт урану з Росії зі 110 тонн у 2021 році до 312 тонн у 2022 році.

Євростат публікує приголомшливі дані. У 2022 році Європа витратила майже 828 мільйонів доларів на російське виробництво атомної промисловості, включаючи паливні елементи, ядерні реактори та обладнання.

Однак не всі країни хочуть і далі залежати від Москви:

Швеція – відмовилась купувати російське ядерне паливо.

– відмовилась купувати російське ядерне паливо. Чехія – поступово переходить на французьку сировину, процес триватиме до 2024 року.

– поступово переходить на французьку сировину, процес триватиме до 2024 року. Фінляндія – розірвала угоду з "Росатомом"щодо будівництва нової атомної електростанції. Не дивлячись на те, що Росія контролює декілька реакторів в цій країні, фіни відкрито звернулися до американських компаній-постачальників.

– розірвала угоду з "Росатомом"щодо будівництва нової атомної електростанції. Не дивлячись на те, що Росія контролює декілька реакторів в цій країні, фіни відкрито звернулися до американських компаній-постачальників. Словаччина та Болгарія – відмовились купувати паливо у дочірній компанії "Росатома" – "Tvel".

Не дивлячись на ці позитивні тенденції, Росія не втратила повністю європейський ринок. Угорщина та Франція не відмовились від постачання ядерної сировини з Москви.