Міжнародна допомога та мобілізація ресурсів: як уряд планує стабілізувати економіку
Джерело:НБУ
Залучення зовнішніх інвестицій та ефективне управління внутрішніми ресурсами дозволять уряду провести стратегічні реформи. А також стимулювати економічне зростання та забезпечити стабільність фінансової системи.
Фінансування видатків бюджету
Через зростання оборонних витрат бюджет на 2024 рік був значно збільшений, зазначають в НБУ. У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачається, що ці витрати залишаться на високому рівні, а дефіцит бюджету перевищить 19% від ВВП.
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Фінансування витрат планується забезпечити за рахунок збільшення доходів бюджету, міжнародної фінансової допомоги та внутрішніх запозичень через продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Зауважте! Завдяки цим заходам, уряд у співпраці з Національним банком України зможе мобілізувати необхідні ресурси та уникнути використання емісійного фінансування в довгостроковій перспективі.
Ключові показники проєкту Бюджету-2025
- Доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйони гривень.
- Економіка зросте (ВВП) на рівні 2,7%.
- Курс долара буде в межах 45 гривень.
- Видатки на оборону складатимуть 2 223 мільярди гривень, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП.
- Фінансування загального фонду держбюджету за рахунок боргових джерел передбачається в обсязі 1,546 трильйона гривень. Із них 1,529 трильйона гривень планується залучити з зовнішніх джерел, а 17,2 мільярда гривень – з внутрішніх.