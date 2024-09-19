Международная помощь и мобилизация ресурсов: как правительство планирует стабилизировать экономику

Привлечение внешних инвестиций и эффективное управление внутренними ресурсами позволят правительству провести стратегические реформы. А также стимулировать экономический рост и обеспечить стабильность финансовой системы.

Финансирование расходов бюджета

Из-за роста оборонных расходов бюджет на 2024 год был значительно увеличен, отмечают в НБУ. В проекте государственного бюджета на 2025 год предполагается, что эти расходы останутся на высоком уровне, а дефицит бюджета превысит 19% от ВВП.

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Финансирование расходов планируется обеспечить за счет увеличения доходов бюджета, международной финансовой помощи и внутренних заимствований через продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Обратите внимание! Благодаря этим мерам, правительство в сотрудничестве с Национальным банком Украины сможет мобилизовать необходимые ресурсы и избежать использования эмиссионного финансирования в долгосрочной перспективе.

Ключевые показатели проекта Бюджета-2025