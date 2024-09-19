Международная помощь и мобилизация ресурсов: как правительство планирует стабилизировать экономику
Источник:НБУ
Привлечение внешних инвестиций и эффективное управление внутренними ресурсами позволят правительству провести стратегические реформы. А также стимулировать экономический рост и обеспечить стабильность финансовой системы.
Финансирование расходов бюджета
Из-за роста оборонных расходов бюджет на 2024 год был значительно увеличен, отмечают в НБУ. В проекте государственного бюджета на 2025 год предполагается, что эти расходы останутся на высоком уровне, а дефицит бюджета превысит 19% от ВВП.
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Финансирование расходов планируется обеспечить за счет увеличения доходов бюджета, международной финансовой помощи и внутренних заимствований через продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Обратите внимание! Благодаря этим мерам, правительство в сотрудничестве с Национальным банком Украины сможет мобилизовать необходимые ресурсы и избежать использования эмиссионного финансирования в долгосрочной перспективе.
Ключевые показатели проекта Бюджета-2025
- Доходы бюджета ожидаются на уровне 2 триллиона гривен.
- Экономика вырастет (ВВП) на уровне 2,7%.
- Курс доллара будет в пределах 45 гривен.
- Расходы на оборону составят 2 223 миллиарда гривен, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП.
- Финансирование общего фонда госбюджета за счет долговых источников предусматривается в объеме 1,546 триллиона гривен. Из них 1,529 триллиона гривен планируется привлечь из внешних источников, а 17,2 миллиарда гривен - из внутренних.