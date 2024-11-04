Без паніки: стало відомо чи треба буде платити за виклик швидкої

Нещодавно в мережі з'явилась інформація про нововведення у вигляді плати за виклик швидкої. Однак, як виявилось пізніше, йдеться про оплату зовсім іншої послуги.

Яка послуга буде платною

Медичне транспортування бригадою швидкої допомоги може стати платним. Безоплатно скористатись цією послугою можна буде лише деяким категоріям громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну лікарню.

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Зверніть увагу! Спочатку у повідомленні лікарні було вказано, що ця послуга буде платною. Однак, згодом ця інформація була прибрана.

Багатопрофільна Львівська обласна клінічна лікарня започатковує важливу ініціативу: транспортування пацієнтів нашої обласної лікарні. Оперативне реагування, кваліфікована допомога і ефективний результат. Це насамперед про досвідчену і професійну медичну спільноту ЛОКЛ,

– йдеться у повідомленні лікарні.

Для кого транспортування може здійснюватись безплатно:

учасники бойових дій;

чинні військові;

ВПО;

особи, що постраждали від російської агресії.

Викликати таку бригаду можна буде цілодобово і навіть на свята.

Зауважте! Транспортування пацієнта буде здійснюватись на спеціалізованому автомобілі швидкої.