Яка послуга буде платною
Медичне транспортування бригадою швидкої допомоги може стати платним. Безоплатно скористатись цією послугою можна буде лише деяким категоріям громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну лікарню.
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Зверніть увагу! Спочатку у повідомленні лікарні було вказано, що ця послуга буде платною. Однак, згодом ця інформація була прибрана.
Багатопрофільна Львівська обласна клінічна лікарня започатковує важливу ініціативу: транспортування пацієнтів нашої обласної лікарні. Оперативне реагування, кваліфікована допомога і ефективний результат. Це насамперед про досвідчену і професійну медичну спільноту ЛОКЛ,
– йдеться у повідомленні лікарні.
Для кого транспортування може здійснюватись безплатно:
- учасники бойових дій;
- чинні військові;
- ВПО;
- особи, що постраждали від російської агресії.
Викликати таку бригаду можна буде цілодобово і навіть на свята.
Зауважте! Транспортування пацієнта буде здійснюватись на спеціалізованому автомобілі швидкої.