Starlink в домашніх умовах та доступ до електрики: як підготуватися до блекауту

Аварійні та планові відключення, на жаль, стали частиною буднів більшості населення. Тож Економіка 24 зібрала дієві лайфхаки та практичні поради, аби можливий блекаут ви перечекали в найбільш комфортних умовах, на скільки це можливо.

Домашній Starlink

Під час відключення електроенергії українці зіштовхуються не лише з відсутністю світла, але й з поганим покриттям інтернету. Однак навіть в домашніх умовах можна створити свій Starlink.

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Для цього потрібно мати роутер з функцією модема, в який можна вставити свою сімкартку. Не обов’язково використовувати новий модем, можна купити вже вживаний. Його вартість складе близько 2 – 2,5 тисячі гривень.

Для того аби мати змогу вставити сімкартку в роутер, спершу потрібно зробити її дублікат. Таку послугу може надати ваш мобільний оператор. Такий роутер з сімкарткою буде корисним для тих хто працює з дому й під час наявності електроенергії, адже він роздаватиме інтернет з підсиленим сигналом. Коли електропостачання відключають, аби був інтернет, вам потрібно буде заживити чимось роутер. Це можна зробити за допомогою модему.

Також ви можете дізнатись у свого провайдера, чи має він акумулятор на вашому розподільчому щитку. Адже, якщо у вас є акумулятори на розподільчому щитку по оптоволокну, то значить вам не потрібно купляти ніякого роутера з сімкартою. Достатньо буде лише придбати повербанк, заживити роутер і він буде працювати та роздавати інтернет.

Також удосконалити свій роутер можна ще за допомогою робочої антени, котру раніше кріпили на старі телевізори. Така антена допоможе зловити сигнал навіть з сусіднього району, якщо у вашому відсутній.

Зникло опалення: як зберегти тепло в домівці

Для того, щоб не випускати тепло з помешкання, якщо відбулось аварійне відключення опалення, перш за все, потрібно подивитись чи стоять у вас якісь меблі біля радіаторів. Адже, якщо біля нього щось є, наприклад диван, штори чи крісло, це перешкоджає головній функції радіатора – віддавати тепло. Радіатор повинен випромінювати тепло та підігрівати. Тобто якщо у вас біля радіатора в радіусі одного метра щось стоїть – це не правильно.

Також у сучасних реаліях доцільно буде подумати про світловідбивач. Можливо, це не дуже гарно з точки зору естетики, але зате допоможе зберегти тепло в оселі. Його можна покласти за радіатор, велика перевага такої плівки – досить бюджетна ціна. На один радіатор вона обійдеться десь в близько 150 гривень. За допомогою неї тепло від радіатора відбиватиметься та буде обігрівати кімнату, а не ваші меблі.

Більшість людей, які встановили металопластикові вікна, робили це у весняно – осінній період. Але мало хто знає, що переважно кожна металопластикова конструкція має різні режими. Це помітно, коли ми відкриваємо вікно та бачимо різні механізми.

Під час встановлення вікон, монтажники завжди виставляють їх на літній режим, тобто не дожимають болтики у вікні й воно не прилягає на 100%. Тому по периметру вікна можуть бути холодні протяги. Тож варто змінити режим на вікнах на зимовий. Це можна зробити самостійно загугливши відео з інструкціями.

Також, щоб утеплити вікна ви можете замінити на них резинки. За допомогою таких простих дій енергоефективність в вашій оселі буде максимальна. Також цими ж резинками можна обклеїти міжкімнатні двері.

Як організувати свій побут, якщо у вас не централізоване опалення

Під час відсутності опалення важливо не лише зберігати тепло всередині оселі як найдовше, але й у власному тілі. Одна з найбанальніших порад, однак чи не найдієвіше. Перш за все варто подбати, щоб ваші ноги були у теплі, адже, коли вам тепло в кінцівки, то тіло себе почуває більш комфортно.

Коли ви зігріли свої нижні кінцівки, то саме час подумати про руки та те, аби зігрітись з середини. Для того, щоб зігріти верхні кінцівки можна використати звичайну свічку, адже це джерело тепла. Коли ми палимо свічку відбувається згоряння матеріалу, а при згорянні виділяється певна кількість тепла.

Тому якщо відчуєте, що замерзаєте у квартирі, то можете взутись та поставити руки над свічкою. У такий спосіб ви зігрієте верхні та нижні кінцівки й ваше тіло одразу відчує комфорт. А зігріти тіло з середини може допомогти чай. Тож у нинішній час варто завжди тримати вдома термос з якимось гарячим напоєм.

Власний доступ до електроенергії

За допомогою інвектора (передавач напруги) та автомобільного акумулятора мати доступ до електроенергії. Однак до вибору інвектора потрібно віднестись досить прискіпливо, адже через високий попит можна натрапити на бракований прилад, або поганої якості. Тож під’єднавши до такого інвектора ваш гаджет чи електроприлад вони можуть згоріти.

Щоб взяти енергію з акумулятора потрібно під’єднати його до інвектора. Таким чином з 12 вольтів ви отримаєте 220. Але потрібно зауважити, що у кожного інвектора різні технічні можливості. Наприклад, потужність, від чого залежить, яку кількість електроприладів ви можете під’єднати.