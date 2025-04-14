Стармер скасовує імпортні мита, щоб допомогти бізнесу вижити в умовах "атаки" Трампа

Сер Кір Стармер скасовує імпортні мита на десятки товарів. Це робиться для підтримки британських компаній, які постраждали від торгової війни Дональда Трампа.

Стармер скасовує мита на імпорт

Мито на 89 товарів буде знижено до нуля до липня 2027 року в рамках масштабного державного втручання для зменшення тиску на бізнес, пише 24 Канал з посиланням The Telegraph.

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Серед товарів, мита на які буде знижено, є алюмінієві диски та комплектуючі до батарей для електромобілів. Тому таке рішення має знизити витрати для британських компаній після "атаки" Трампа на імпорт із США.

Хоча Велика Британія уникла найгіршого після того, як Трамп оголосив про "взаємні" мита для імпорту з усього світу у свій "день визволення", країна все ж була змушена сплачувати 10-відсоткові збори,

– йдеться у матеріалі.

Це частина ширшого пакета заходів підтримки британських компаній, які безпосередньо постраждали від американського тарифного удару. Інші заходи включають збільшення державних кредитів для постраждалих підприємств.

Уряд стверджує, що ініціатива дозволить бізнесу заощадити 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Зауважте! Однак, як зазначають у тексті, гарантій немає, і зменшення мит означатиме мільйонні втрати для бюджету, що зрештою ляже тягарем на платників податків.

На які товари зміняться мита

До товарів, мита на які буде знижено до нуля, входять:

агавовий сироп (підсолоджувач у випічці та коктейлях);

харчові продукти, такі як паста, консервовані ананаси та кедрові горішки, фруктові соки, кокосова олія та цибулини рослин.

Також зменшать мита для імпорту фанери й пластику. Таким чином можна буде полегшити навантаження на будівельну галузь.

Водночас товари, які вже мають пільговий режим ввезення (наприклад, за угодами про вільну торгівлю), не підпадають під ці зміни.

Зверніть увагу! Найвищі тарифи раніше застосовувалися до фруктових соків і кокосової води – від 14 до 30%, а заморожені креветки обкладалися митом у 20%.