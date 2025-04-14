Стармер отменяет пошлины на импорт

Пошлины на 89 товаров будут снижены до нуля до июля 2027 года в рамках масштабного государственного вмешательства для уменьшения давления на бизнес, пишет 24 Канал со ссылкой The Telegraph.

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Среди товаров, пошлины на которые будут снижены, есть алюминиевые диски и комплектующие к батареям для электромобилей. Поэтому такое решение должно снизить расходы для британских компаний после "атаки" Трампа на импорт из США.

Хотя Великобритания избежала худшего после того, как Трамп объявил о "взаимных" пошлинах для импорта со всего мира в свой "день освобождения", страна все же была вынуждена платить 10-процентные сборы,

– говорится в материале.

Это часть более широкого пакета мер поддержки британских компаний, которые непосредственно пострадали от американского тарифного удара. Другие меры включают увеличение государственных кредитов для пострадавших предприятий.

Правительство утверждает, что инициатива позволит бизнесу сэкономить 17 миллионов фунтов стерлингов в год.

Заметьте! Однако, как отмечают в тексте, гарантий нет, и уменьшение пошлин будет означать миллионные потери для бюджета, что в конечном итоге ляжет бременем на налогоплательщиков.

На какие товары изменятся пошлины

К товарам, пошлины на которые будут снижены до нуля, входят:

агавовый сироп (подсластитель в выпечке и коктейлях);

пищевые продукты, такие как паста, консервированные ананасы и кедровые орешки, фруктовые соки, кокосовое масло и луковицы растений.

Также уменьшат пошлины для импорта фанеры и пластика. Таким образом можно будет облегчить нагрузку на строительную отрасль.

В то же время товары, которые уже имеют льготный режим ввоза (например, по соглашениям о свободной торговле), не подпадают под эти изменения.

Обратите внимание! Самые высокие тарифы ранее применялись к фруктовым сокам и кокосовой воде – от 14 до 30%, а замороженные креветки облагались пошлиной в 20%.