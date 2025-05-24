Статус дитини війни в Україні: як оформити та чи передбачені виплати

Раніше статус "Дитина війни" надавали українцям, які були неповнолітніми на момент закінчення Другої світової війни. Нині отримати його можуть також діти, постраждалі під час повномасштабного вторгнення Росії.

Хто може отримати статус дитини війни

Нині статус дитини війни все ж існує, але має іншу назву – "Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Отримати такий статус можуть діти, які під час війни або через військові дії:

зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;

зазнали сексуального насильства;

незаконно депортовані або викрадені з України;

залучені до військових дій;

утримувалися в полоні;

зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Що потрібно для оформлення статусу

Отримати статус можна в службі з прав дитини за місцем проживання. Натомість родини, які живуть за кордоном, мають надіслати лист та документи до служби за місцем походження. Оформити статус онлайн через Дію чи портал ПФУ нині не можна.

Подати заяву можуть батьки та інші родичі, а також сама дитина після досягнення 14 років. З документів потрібно зібрати:

Свідоцтво про народження дитини або паспорт;

Документ, який засвідчує заявника або підтверджує повноваження представника дитини.

У разі наявності – довідка про взяття дитини на облік як ВПО, закордонний паспорт та витяг з реєстру громади про місце проживання.

Що дає статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

На цей час державою не ухвалено перелік пільг або виплат за статусом дитини війни.

Єдине що, згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено, що діти, які мають статус особи, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися в навчальних закладах.

Важливо! Статус можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою. Також оформити статус можуть родини ВПО – їхні діти були змушені покинути дім, отже отримали психологічну травму.