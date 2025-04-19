Кому можуть надати статус дитини війни

Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист, що регулюється постановою КМУ № 268, передає 24 Канал.

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Право на статус можуть отримати такі діти:

які не досягли 18 років на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

в результаті поранення, контузії або каліцтва,

які страждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства,

викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, зокрема в полоні.

Зверніть увагу! До списку документів, які знадобляться для оформлення статусу дитини війни, входить свідоцтво про народження, паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини, документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною, довідка про взяття дитини на облік як ВПО тощо.

Що треба зробити, аби оформити статус

Перш за все, потрібно звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування, куди потрібно занести усі необхідні документи.

Надані документи та заяву розглядатиме комісія з питань захисту прав дитини.

Протягом місяця з дати реєстрації заяви буде ухвалене рішення щодо присвоєння статусу дитини війни.

Важливо! Наразі невідомо, чи можна подавати заявку на отримання статусу дитини війни та необхідні документи онлайн.