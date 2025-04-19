Кому могут предоставить статус ребенка войны

Дети, пострадавших в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту, что регулируется постановлением КМУ № 268, передает 24 Канал.

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Право на статус могут получить такие дети:

не достигшие 18 лет на момент полномасштабного вторжения России в Украину,

в результате ранения, контузии или увечья,

которые страдали от психологического, физического или сексуального насилия,

похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно удерживались, в частности в плену.

Обратите внимание! В список документов, которые понадобятся для оформления статуса ребенка войны, входит свидетельство о рождении, паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка, документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком, справка о постановке ребенка на учет как ВПО и тому подобное.

Что нужно сделать, чтобы оформить статус

Прежде всего, нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства, куда нужно занести все необходимые документы.

Предоставленные документы и заявление будет рассматривать комиссия по вопросам защиты прав ребенка.

В течение месяца с даты регистрации заявления будет принято решение о присвоении статуса ребенка войны.

Важно! Пока неизвестно, можно ли подавать заявку на получение статуса ребенка войны и необходимые документы онлайн.