Кому надається статус "Дитина війни" у 2025 році та як його отримати

В Україні діти, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати особливий статус. Це право надається дітям до 18 років, що постраждали від воєнних дій та конфліктів.

Хто може отримати статус "Дитина війни"

Про права, які надає цей статус, та процедуру його отримання у 2025 році йдеться в постанові Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", повідомляє 24 Канал.

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Для отримання статусу "Дитина війни" у 2025 році законний представник або опікун дитини має подати заяву до служби у справах неповнолітніх. Такий статус можуть отримати:

Діти, які стали жертвами сексуального насильства.

Діти, яких незаконно викрали або утримували в полоні.

Діти, які отримали фізичні травми під час збройних конфліктів або в зоні бойових дій.

Діти, які пережили психологічне насильство через війну, зокрема ті, хто постраждав під час тимчасової окупації, потрапив у полон або втратив батьків.

Важливо! Статус надається органами опіки за місцем реєстрації або фактичного перебування дитини.

Які документи треба для оформлення статусу

Для оформлення статусу "Дитина війни" необхідно підготувати наступні документи:

Закордонний паспорт.

Паспорт громадянина України (якщо є).

Документ, що підтверджує особу законного представника.

Виписка з реєстру територіальної громади (за наявності).

Довідка про реєстрацію дитини як внутрішньо переміщеної особи (якщо є).

Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що підтверджує її особу.

Документи, що підтверджують факт злочину щодо дитини, наприклад, висновок судово-медичної експертизи.

Зауважте! У 2025 році діти, які мають цей статус, не отримуватимуть грошових виплат через відсутність відповідних законодавчих ініціатив. Однак місцеві органи влади можуть надавати допомогу для оздоровлення, психологічної підтримки та освіти.