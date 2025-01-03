Кому предоставляется статус "Ребенок войны" в 2025 году и как его получить

В Украине дети, пострадавшие в результате войны, могут получить особый статус. Это право предоставляется детям до 18 лет, пострадавшим от военных действий и конфликтов.

Кто может получить статус "Ребенок войны"

О правах, которые предоставляет этот статус, и процедуру его получения в 2025 году говорится в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", сообщает 24 Канал.

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Для получения статуса "Ребенок войны" в 2025 году законный представитель или опекун ребенка должен подать заявление в службу по делам несовершеннолетних. Такой статус могут получить:

Дети, которые стали жертвами сексуального насилия.

Дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену.

Дети, которые получили физические травмы во время вооруженных конфликтов или в зоне боевых действий.

Дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, в частности те, кто пострадал во время временной оккупации, попал в плен или потерял родителей.

Важно! Статус предоставляется органами опеки по месту регистрации или фактического пребывания ребенка.

Какие документы нужны для оформления статуса

Для оформления статуса "Ребенок войны" необходимо подготовить следующие документы:

Заграничный паспорт.

Паспорт гражданина Украины (если есть).

Документ, подтверждающий личность законного представителя.

Выписка из реестра территориальной общины (при наличии).

Справка о регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица (если есть).

Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.

Документы, подтверждающие факт преступления в отношении ребенка, например, заключение судебно-медицинской экспертизы.

Заметьте! В 2025 году дети, которые имеют этот статус, не будут получать денежных выплат из-за отсутствия соответствующих законодательных инициатив. Однако местные органы власти могут оказывать помощь для оздоровления, психологической поддержки и образования.