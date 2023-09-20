Чи можна отримати статус ВПО без прописки

Деякі українці можуть отримати статус переселенця, навіть без прописки у особливо небезпечних регіонах України. Виявилось, що для цього буде достатньо декількох фото.

Отримання статусу ВПО без прописки

Українці, які вимушено покинули територію свого проживання, але не мають відповідної прописки, можуть оформити статус переселенця за іншими документами. Варіантів для ідентифікації є достатньо багато.

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Які документи можуть підтвердити місце проживання особи:

трудова книжка, якщо вона заповнена;

свідоцтво про повну середню, професійно-технічну або вищу освіту;

атестат про середню освіту, за умови, що він повний;

заява, сформована для отримання паспорта у місцевому реєстрі;

військовий квиток, де засвідчено проходження служби;

право власності на нерухоме та рухоме майно на відповідній території;

лікарняна карточка;

довідка про зарахування дитини у навчальний заклад, дитячий садок, інтернат чи призначення опікунства;

фотографії та відео, що засвідчують ваше постійне перебування у вказаному місці.

Якщо у вас немає паперових документів, згенерувати їх можна через "Дію".

Чому ВПО можуть втратити виплати

У вересні відбулася перевірка переселенців. Після цього деякі громадяни втратили свої виплати.

Кому скасували грошову допомогу для ВПО: