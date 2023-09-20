Отримання статусу ВПО без прописки
Українці, які вимушено покинули територію свого проживання, але не мають відповідної прописки, можуть оформити статус переселенця за іншими документами. Варіантів для ідентифікації є достатньо багато.
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Які документи можуть підтвердити місце проживання особи:
- трудова книжка, якщо вона заповнена;
- свідоцтво про повну середню, професійно-технічну або вищу освіту;
- атестат про середню освіту, за умови, що він повний;
- заява, сформована для отримання паспорта у місцевому реєстрі;
- військовий квиток, де засвідчено проходження служби;
- право власності на нерухоме та рухоме майно на відповідній території;
- лікарняна карточка;
- довідка про зарахування дитини у навчальний заклад, дитячий садок, інтернат чи призначення опікунства;
- фотографії та відео, що засвідчують ваше постійне перебування у вказаному місці.
Якщо у вас немає паперових документів, згенерувати їх можна через "Дію".
Чому ВПО можуть втратити виплати
У вересні відбулася перевірка переселенців. Після цього деякі громадяни втратили свої виплати.
Кому скасували грошову допомогу для ВПО:
- громадянам, що стали зовнішніми переселенцями, тобто переїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів;
- особи, які придбали житло, банківські метали, валюту, авто на суму понад 100 000 гривень;
- ті, хто має депозит від 100 000 гривень;
- громадяни, які придбали авто, якому менш як 5 років;
- особи, що мають житло у відносно безпечних регіонах.