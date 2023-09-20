Отримання статусу ВПО без прописки

Українці, які вимушено покинули територію свого проживання, але не мають відповідної прописки, можуть оформити статус переселенця за іншими документами. Варіантів для ідентифікації є достатньо багато.

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Які документи можуть підтвердити місце проживання особи:

  • трудова книжка, якщо вона заповнена;
  • свідоцтво про повну середню, професійно-технічну або вищу освіту;
  • атестат про середню освіту, за умови, що він повний;
  • заява, сформована для отримання паспорта у місцевому реєстрі;
  • військовий квиток, де засвідчено проходження служби;
  • право власності на нерухоме та рухоме майно на відповідній території;
  • лікарняна карточка;
  • довідка про зарахування дитини у навчальний заклад, дитячий садок, інтернат чи призначення опікунства;
  • фотографії та відео, що засвідчують ваше постійне перебування у вказаному місці.

Якщо у вас немає паперових документів, згенерувати їх можна через "Дію".

Чому ВПО можуть втратити виплати

У вересні відбулася перевірка переселенців. Після цього деякі громадяни втратили свої виплати.

Кому скасували грошову допомогу для ВПО:

  • громадянам, що стали зовнішніми переселенцями, тобто переїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів;
  • особи, які придбали житло, банківські метали, валюту, авто на суму понад 100 000 гривень;
  • ті, хто має депозит від 100 000 гривень;
  • громадяни, які придбали авто, якому менш як 5 років;
  • особи, що мають житло у відносно безпечних регіонах.