Отримання статусу ВПО без прописки

Українці, які вимушено покинули територію свого проживання, але не мають відповідної прописки, можуть оформити статус переселенця за іншими документами. Варіантів для ідентифікації є достатньо багато.

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Які документи можуть підтвердити місце проживання особи:

трудова книжка, якщо вона заповнена;

свідоцтво про повну середню, професійно-технічну або вищу освіту;

атестат про середню освіту, за умови, що він повний;

заява, сформована для отримання паспорта у місцевому реєстрі;

військовий квиток, де засвідчено проходження служби;

право власності на нерухоме та рухоме майно на відповідній території;

лікарняна карточка;

довідка про зарахування дитини у навчальний заклад, дитячий садок, інтернат чи призначення опікунства;

фотографії та відео, що засвідчують ваше постійне перебування у вказаному місці.

Якщо у вас немає паперових документів, згенерувати їх можна через "Дію".

Чому ВПО можуть втратити виплати

У вересні відбулася перевірка переселенців. Після цього деякі громадяни втратили свої виплати.

Кому скасували грошову допомогу для ВПО: