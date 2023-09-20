Получение статуса ВПЛ без прописки

Украинцы, вынужденно покинувшие территорию своего проживания, но не имеющие соответствующей прописки, могут оформить статус переселенца по другим документам. Вариантов для идентификации достаточно много.

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Какие документы могут подтвердить место жительства:

трудовая книжка, если она заполнена;

свидетельство о среднем, профессионально-техническом или высшем образовании;

аттестат о среднем образовании, при условии, что оно полное;

заявление, сформированное для получения паспорта в местном реестре;

военный билет, где заверено прохождение службы;

право собственности на недвижимое и движимое имущество на соответствующей территории;

больничная карточка;

справка о зачислении ребенка в учебное заведение, детский сад, интернат или о назначении попечительства;

фотографии и видео, подтверждающие ваше постоянное пребывание в указанном месте.

Если у вас нет бумажных документов, сгенерировать их можно через "Дию".

Почему ВПЛ могут потерять выплаты

В сентябре прошла проверка переселенцев. После этого некоторые граждане потеряли свои выплаты.

Кому отменили денежную помощь для ВПЛ: