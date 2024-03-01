Стабільність, низька інфляція та допомога партнерів: що буде зі ставками на депозити

На початку березня ситуація із депозитними ставками не буде дивувати, адже є чимало обставин, що впливатимуть позитивно. Щобільше, це може тривати й протягом усього березня.

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв прогнозує, що на початку березня та протягом усього місяця не варто очікувати глобальних змін в сегменті банківських депозитів. Він назвав фактори, які на це впливатимуть.

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Чому зміни малоймовірні

Як розповів Замотаєв, по-перше, на ринку спостерігатиметься певна стабільність ставок за гривневими вкладами.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Так середня дохідність депозитів на термін від 3 місяців до 6 місяців складе до 13,5% річних, а вклади на 9 – 12 місяців дадуть в середньому 12,5 – 13% річних.

По-друге, привабливість валютних вкладів значно поступатиметься гривневим депозитам через поступове скорочення ставок.

По-третє, мінімальний рівень інфляції, розмір якої за січень-лютий не перевищив 1%, опосередковано впливатиме на привабливість гривневих вкладів.

Середній прибуток за вкладами у доларах не перевищує 1,8% річних, а у євро – 1,6%.

Замотаєв додає, що "чистий" прибуток за депозитами в гривні складає до 6%, що втричі вище за прибуток за депозитами в доларах та євро. Станом на початок березня гривневі вклади є найбільш привабливим механізмом отримання пасивного доходу.

По-четверте, отримання Україною макрофінансової допомоги, зокрема перший транш від Євросоюзу на 4,5 мільярда євро, позитивно впливає на настрої громадян.

Порівняно із лютим, приріст нових вкладів у березні очікується на рівні 10%.

Макрофін – це необхідний і дуже важливий фактор для економіки, адже завдяки міжнародній допомозі покривається значна частина видатків держбюджету,

– пояснює банкір.

По-п’яте, між банками триватиме період конкуренції за вкладника.

Очікується, що в березні почнуть діяти різноманітні короткострокові "акційні депозити" для нових вкладників, дохідність яких може бути вищою за середні показники по ринку на 1 – 1,5% – до 15,5 – 16% річних. Тобто банки активізують різноманітні маркетингові інструменти для залучення нових клієнтів.

По-шосте, протягом березня навряд чи зміниться розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

Наразі ставка становить 19%, і саме від ставки за депсертифікатами залежить рівень дохідності за гривневими вкладами.

Наступного тижня ситуація в сегменті депозитів не зазнає глобальних змін: середні ставки за гривневими вкладами будуть майже сталими, натомість актуалізується конкуренція між фінустановами за нового вкладника. Популярність вкладів у валюті дедалі знижуватиметься через досить низьку прибутковість,

– зауважує Дмитро Замотаєв.

Наразі відсутні передумови для зміни трендів: в глобальному розрізі зростання чи зниження ставок є малоймовірним. Однак така стабільність лише на користь громадянам, що матимуть змогу обирати найбільш вигідні для них депозитні програми в національній валюті.