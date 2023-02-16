Банки в Україні підняли депозитні ставки

Конкуренція між банками за гривню зростає, тож установи повинні активніше залучати кошти на гривневі депозити. Тож ряд банків підняв ставки за депозитами у гривнях, а деякі й в іноземній валюті.

Нові норми резервування для банків

Практично тиждень в Україні діють нові норми резервування для банків. Так з 11 лютого для банків фінансистам доводиться більше заморожувати на коррахунку в НБУ під кошти, розміщені населенням та бізнесом до запитання, та на поточних рахунках.

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Які банки змінили ставки по депозитам у гривні

Укрексімбанк

Збільшив на 1 відсотковий пунктир дохідність усіх термінових депозитів у гривні.

Ставки за вкладами у гривнях на 9 та 12 місяців досягли 14,5% річних.

Дохідність за іншими строковими вкладами становить 12,3% річних (за 3-місячними депозитами) та 13,5% річних (за вкладами на 6 місяців).

Монобанк

Банк підвищив ставки за гривневими вкладами як із правом дострокового розірвання, так і без. Варто зауважити, що перше може дозволити банку обходити посилені НБУ вимоги щодо резервування.

Ставки по депозитах у гривнях в у Монобанку / Скриншот з додатка банку

Укргазбанк

Вклади у гривні на 9 та 12 міс зросли на 4 відсоткових пунктири. Таким чином банк довів їх дохідність до 18% річних.

Дохідність вкладів на 3 місяці зросла на 3 відсоткових пунктири та 6 місяців – на 3,5 відсоткові пунктири. Тож на таких депозитах можна заробити 15% та 16% річних відповідно.

Ставки в іноземній валюті

Банк підвищив у ставки за депозитами не лише у гривні, але й доларі. Так в американській валюті вони зросли на 0,05 відсоткових пунктирів до дохідності вкладів на 3 місяці, довівши її до 0,15% річних. А також додав 0,1 відсоткового пунктиру до дохідності вкладів на 6 місяців, на яких тепер можна заробити 0,25% річних.

Прокредит Банк

Банк змінив ставки лише в іноземній валюті. Тож ставки доларових вкладів на 6 місяців зросли на 0,4 відсоткових пунктири, довівши її до 0,5% річних;

Таскомбанк

Ряд банків змінив ставки лише у євро, серед них Таскомбанк. Установа додала:

0,5 відсоткових пунктирів до дохідності вкладів на 3 міс, а заробити можна 0,6%.

0,6 відсоткових пунктирів — до дохідності вкладів на 6 місяців, заробити можна 0,7%.

ПУМБ

Дохідності вкладів у євро на 3 місяці додав 0,4 відсоткових пунктирів,

0,5 відсоткових пунктирів – на вклади на 6 місяців,

0,6 відсоткових пунктирів – на вклади на 9 місяців,

0,7 відсоткових пунктирів – на вклади на рік.

Таким чином максимальна ставка на вклади в євро у банку становить 0,8%, річна дохідність вкладів на 3 місяці – 0,5%.