Новые нормы резервирования для банков

Практически неделю в Украине действуют новые нормы резервирования для банков. Так, с 11 февраля для банков финансистам приходится больше замораживать на корсчете в НБУ под средства, размещенные населением и бизнесом до востребования, и на текущих счетах.

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Какие банки изменили ставки по депозитам в гривне

Укрэксимбанк

Увеличил на 1 процентный пунктир доходность всех срочных депозитов в гривне.

Ставки по вкладам в гривнах на 9 и 12 месяцев достигли 14,5% годовых.

Доходность по другим срочным вкладам составляет 12,3% годовых (по 3-месячным депозитам) и 13,5% годовых (по вкладам на 6 месяцев).

Монобанк

Банк повысил ставки по гривневым вкладам как с правом досрочного расторжения, так и без. Следует отметить, что первое может позволить банку обходить усиленные НБУ требования по резервированию.

Ставки по депозитам в гривнах в Монобанке / Скриншот из приложения банка

Укргазбанк

Вклады в гривне на 9 и 12 мес выросли на 4 процентных пунктира. Таким образом, банк доказал их доходность до 18% годовых.

Доходность вкладов на 3 месяца выросла на 3 процентных пунктира и 6 месяцев – на 3,5 процентных пунктира. Так что на таких депозитах можно заработать 15% и 16% годовых соответственно.

Обратите внимание! Банк повысил у ставки по депозитам не только в гривне, но и в долларе. Так, в американской валюте они выросли на 0,05 процентных пунктиров до доходности вкладов на 3 месяца, доведя ее до 0,15% годовых. А также добавил 0,1 процентного пункта к доходности вкладов на 6 месяцев, на которых теперь можно заработать 0,25% годовых.

Ставки в иностранной валюте

Прокредит Банк

Банк изменил ставки только в иностранной валюте. Ставки долларовых вкладов на 6 месяцев выросли на 0,4 процентных пунктиры, доведя ее до 0,5% годовых;

Таскомбанк

Ряд банков изменил ставки только в евро, в том числе Таскомбанк. Учреждение добавило:

0,5 процентных пунктиров к доходности вкладов на 3 мес, а заработать можно 0,6%.

0,6 процентных пунктиров — к доходности вкладов на 6 месяцев, можно заработать 0,7%.

ПУМБ

Доходность вкладов в евро на 3 месяца прибавил 0,4 процентных пунктиров,

0,5 процентных пунктиров – на вклады на 6 месяцев,

0,6 процентных пунктиров – на вклады на 9 месяцев,

0,7 процентных пунктиров – на вклады в год.

Таким образом, максимальная ставка на вклады в евро в банке составляет 0,8%, годовая доходность вкладов на 3 месяца – 0,5%.