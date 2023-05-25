Ставки за гривневими депозитами зросли на 20%: чого чекати далі

До 20–21% зросли максимальні ставки за короткостроковими гривневими депозитами. Проте близько 25% комерційних банків збільшили ставки за гривневими депозитами з терміном розміщення до 12 місяців в середньому до 17–18%.

Максимальні ставки за гривневими депозитами зросли

Відсотки за 9-місячними та річними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1 – 1,5%, починаючи з травня цього року. Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що це сталося внаслідок вдалої політики НБУ зі зв’язування "гарячих" коштів, які знаходяться на нинішніх рахунках клієнтів, передає 24 Канал.

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Також роль зіграло стимулювання банків залучати більше грошей на депозити від 3 місяців і більше.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Для українців зараз вкрай важливим є відчуття "тилової" стабільності та прогнозованості, що виявляється насамперед у зростанні довіри до гривні і поступової переорієнтації громадян на гривню, як найбільш надійну та стабільну валюту для збереження й примноження наявних коштів.

Запроваджені НБУ депозитні сертифікати під 25% терміном на 3 місяці дають змогу комерційним банкам отримати одразу дві переваги:

стабілізувати грошові потоки, створивши надійне підґрунтя, що убезпечить їх від низки негативних явищ;

розвинути депозитні програми терміном від 3 місяців, мінімізувавши частку “коротких” депозитів, бо зараз частка коштів складає 65%.

Фахівець розповів, що за першу половину 2023 року розмір гривневих депозитів склав в середньому 160 тисяч гривень: зокрема середній розмір вкладів терміном 6–9 місяців – 131 тисяча гривень, а за 9–12 місяців – 150 тисяч гривень. За цей самий період у Глобус Банку частка гривневих депозитів від 3 до 6 місяців склала близько 8%, від 6 до 9 місяців – 11%, від 9 до 12 місяців – понад 26%.

Що буде з депозитами далі

Він спрогнозував, що в травні НБУ перегляне підходи до розміщення банками вільних коштів на депозитні сертифікати. Тож установи максимально зацікавлені в залученні депозитів населення на термін від 3 місяців.

Водночас розміщення коштів на гривневих депозитах для громадян дедалі стає більш вигідним, ніж на валютних депозитах. Саме тому, з високою ймовірністю можна стверджувати, що у II кварталі 2023 року найбільш популярними стануть депозити в національній валюті терміном 6–12 місяців, за якими банки запропонують найвищі відсоткові ставки,

– пояснив Замотаєв.

Він додав, що нові збільшені депозитні ставки вже із середини літа почнуть зменшуватися, тому клієнтам варто оформлювати найбільш тривалі 9-місячні або річні вклади незабаром.

Протягом 2–3 місяців частка гривневих вкладів з розміщенням від 9 до 12 місяців може зрости на 10–15%, і відповідно очікується поступове зменшення кількості депозитів до 3 місяців (на 5–6%) та депозитів від 6 до 9 місяців (на 7–8%),

– сказав банкір.

Як розвиватиметься банківська система України

Замотаєв вважає, що наступні 3–4 місяці більшість комерційних банків продовжить удосконалювати дистанційні канали продажу банківських продуктів, які відмінно себе зарекомендували у 2020–2021 роках.

Для клієнтів вже стало нормою не лише дистанційний вибір банку, а й відкриття будь-яких рахунків, розміщення депозиту тощо. А на прикладі державної програми "єОселя" стало зрозуміло, що навіть найбільш складні банківські продукти можна перевести в онлайн і ці напрацювання мають найближчим часом з’явитися в персональних банківських застосунках,

– пояснив фахівець.

Він виділив три напрямки майбутнього розвитку банків: