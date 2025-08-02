Пенсія в Україні залежить від страхового стажу. Мова йде про період, коли людина працює та сплачує страхові внески.

Яка пенсія з 45 роками стажу?

Вийти на заслужений відпочинок людина зі стажем у 45 років може після досягнення 60-річчя, адже мінімальна вимога для цього віку становить 32 роки, передає 24 Канал.

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Однак слід враховувати ще деякі фактори. Так пенсія наразі визначається за формулою:

П = Зс × Ік × Кс, де:

Зс – середня заробітна плата за три роки перед виходом на пенсію;

Ік – індивідуальний коефіцієнт зарплати (тобто співвідношення середньої зарплати до середньої по країні),

Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Якщо людина працювала 45 років та всі ці 45 років сплачувала страхові внески, то коефіцієнт страхового стажу становить 0,45. Водночас середня зарплатна (згідно з даними Держстату) становила 15 057,09 гривень.

Важливо! Тобто формула має такий вигляд: П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривні.