Яка пенсія з 45 роками стажу?
Вийти на заслужений відпочинок людина зі стажем у 45 років може після досягнення 60-річчя, адже мінімальна вимога для цього віку становить 32 роки, передає 24 Канал.
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Однак слід враховувати ще деякі фактори. Так пенсія наразі визначається за формулою:
П = Зс × Ік × Кс, де:
- Зс – середня заробітна плата за три роки перед виходом на пенсію;
- Ік – індивідуальний коефіцієнт зарплати (тобто співвідношення середньої зарплати до середньої по країні),
- Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).
Якщо людина працювала 45 років та всі ці 45 років сплачувала страхові внески, то коефіцієнт страхового стажу становить 0,45. Водночас середня зарплатна (згідно з даними Держстату) становила 15 057,09 гривень.
Важливо! Тобто формула має такий вигляд: П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривні.
Які доплати можливі для людей зі стажем у 45 років?
Не слід забувати й про понаднормовий стаж, адже кожен рік стажу понаднормово (понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок) передбачає доплата в 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, тому за 10 років понаднормового стажу доплата складе 236,1 гривні для чоловіків та 354,15 гривні для жінок.