Чому можна отримати малу пенсію: проблема може виникнути через стаж

Як виявилося пенсіонери можуть отримувати мінімальні пенсії зі стажем у понад 30 років. У таких випадках часто при нарахуванні виплат можуть загубити додаткові роки стажу.

Стажу понад 30 років, а пенсія мінімальна

Одна із мешканців Миколаївської області повідомила, що за роки роботи у колгоспі її стаж становив 40 років. Про це пенсіонерці сказали в архіві. Втім у Пенсійному фонді їй нарахували лише 25 років страхового стажу й 5 років понаднормового стажу. Відтак її пенсія зараз становить усього 2 520 гривень.

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Якою повинна бути пенсія і до чого тут стаж

що станом на сьогодні мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих пенсіонерів становить 2 520 гривень. Втім ті жінки, які мають стаж понад 30 років, мають право на більші виплати.

Жінки зі стажем у понад 30 років можуть отримувати залежно від віку від 2 760 до 3 120 гривень. Втім відповідно до ситуації пенсіонерки, у якісь періоди роботи у колгоспі її стаж у ПФУ не зарахували.

Проблема може полягати у тому, що стаж роботи в колгоспі зазвичай зараховується на підставі відомостей про точну кількість відпрацьованих трудоднів.

Згідно з законом про пенсійне забезпечення, під час обчислення стажу в колгоспі після 1965 року якщо член колгоспу не виконував мінімум трудової участі без поважних причин, то враховувався час роботи лише за фактичною тривалістю.