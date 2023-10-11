Розмір пенсій в Україні
Відповідно до статистики ПФУ виплати понад 10 000 гривень отримують усього 10,4% пенсіонерів. Найбільше – 29,5% українців мають пенсію у діапазоні від 2 001 до 3 000 гривень. Найменша кількість громадян – 0,6% мають пенсійні виплати до 2 000 гривень.
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Інші пенсіонери отримують такі пенсії:
- 15% осіб мають від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
Зараз в Україні проживає близько 10,6 мільйона пенсіонерів. Середній розмір пенсії станом на 1 жовтня 2023 року становить 5 350,33 гривні.
Де в Україні найвищі пенсії
Оскільки на виплати для пенсіонерів впливає розмір зарплати, регіони, де вона найвища – мають найбільші пенсійні виплати. Згідно зі статистикою, зараз найбагатшими є громадяни з таких регіонів:
- у місті Київ середня пенсія складає 7 220 гривень;
- Рівненщина – 6 674 гривні;
- Донеччина – 612 гривень;
- Луганщина – 6 323 гривні;
- Дніпровщина – 5 866 гривень.
Найнижчі показники зараз у таких областях:
- Чернівеччина має середні пенсійні виплати у сумі 4 236 гривні;
- Закарпаття – 4 231 гривні;
- Тернопільщина – 4 041 гривні.