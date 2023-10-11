Размер пенсий в Украине

Согласно статистике ПФУ, выплаты свыше 10 000 гривен получают всего 10,4% пенсионеров. Больше всего – 29,5% украинцев имеют пенсию в диапазоне от 2 001 до 3 000 гривен. Наименьшее количество граждан – 0,6% получают пенсионные выплаты до 2 000 гривен.

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Другие пенсионеры получают следующие пенсии:

15% лиц имеют от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

Сейчас в Украине проживает около 10,6 миллионов пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 октября 2023 года составляет 5 350,33 гривны.

Где в Украине самые высокие пенсии

Поскольку на выплаты для пенсионеров влияет размер зарплаты, регионы, где она самая высокая – имеют самые большие пенсии. Согласно статистике, сейчас самыми богатыми являются граждане из таких регионов:

в Киеве средняя пенсия составляет 7 220 гривен;

Ровенская область – 6 674 гривны;

Донецкая – 6 612 гривен;

Луганская – 6 323 гривны;

Днепровская – 5 866 гривен.

Самые низкие показатели сейчас в таких областях: