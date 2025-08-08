Розмір пенсії залежить від доходу, який мала особа. Також вагому роль грає кількість набутого стажу.

Яка буде пенсія при стажі 40 років?

При розрахунку пенсії враховується лише "підтверджений стаж". Тобто, час, коли особа працювала офіційно, пише 24 Канал.

Є і інші періоди, що зараховуються як стаж. Зокрема, йдеться про навчання у вищому навчальному закладі, якщо це відбувалося до 1 січня 2004 року.

Розглянемо ситуацію, коли:

особа має офіційно підтверджений стаж 40 років;

зарплату – 10 000 гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

У 2025 році 40 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Пенсійна виплата за вказаних обставин буде приблизно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при 40 роках стажу і зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки вийти на пенсію стане вигідніше. Адже виплата буде уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 40 років стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше, при вказаних умовах, буде вийти на пенсію у 65 років, виплата сягне – 5,8 тисячі гривень.



Пенсія при доході 10 тисяч та стажі 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки проводились через пенсійний калькулятор.