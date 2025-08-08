Яка буде пенсія при стажі 40 років?

При розрахунку пенсії враховується лише "підтверджений стаж". Тобто, час, коли особа працювала офіційно, пише 24 Канал.

Є і інші періоди, що зараховуються як стаж. Зокрема, йдеться про навчання у вищому навчальному закладі, якщо це відбувалося до 1 січня 2004 року.

Розглянемо ситуацію, коли:

особа має офіційно підтверджений стаж 40 років;

зарплату – 10 000 гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

У 2025 році 40 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Пенсійна виплата за вказаних обставин буде приблизно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при 40 роках стажу і зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки вийти на пенсію стане вигідніше. Адже виплата буде уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 40 років стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше, при вказаних умовах, буде вийти на пенсію у 65 років, виплата сягне – 5,8 тисячі гривень.



Пенсія при доході 10 тисяч та стажі 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки проводились через пенсійний калькулятор.